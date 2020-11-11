В Сети появилось видео с самой точной моделью коронавируса

Главное: Ученые из Саудовской Аравии создали и опубликовали точную модель 3D-вируса, приведшего к пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Детали: Ученые из университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии создали самую точную 3D-модель коронавируса. Как сообщает Lenta.ru, для создания модели были собраны все известные на сегодняшний день данные о структуре вируса SARS-CoV-2. В частности, исследователи собрали изображения поверхности частицы вируса высокого разрешения с помощью сканирующих электронных микроскопов.

На модели показаны белковые шипы и рецепторы на поверхности, а также генетический материал, заключенный внутри вирусной мембраны. Именно вирусный спайковый белок связывается с рецептором ACE2 некоторых клеток человека и заставляет рецептор открыть путь в клетку, позволяя коронавирусу заразить человека.

По словам авторов, данная 3D-модель показывает полную ультраструктуру вируса в том виде, в каком мы ее знаем на сегодняшний день и демонстрирует современную структуру SARS-CoV-2 на атомистическом уровне.

Авторы исследования считают, что оно позволит открыть новые многообещающие направления борьбы с распространением COVID-19 в мире.

В тему: В начале 2020 года в Сети появилось первое фото китайского коронавируса.

В феврале американские молекулярные биологи получили первое трехмерное фото белков оболочки коронавируса SARS-CoV-2.

В апреле того же года американские ученые опубликовали цветное изображение коронавируса под электронным микроскопом.