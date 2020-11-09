Полный локдаун тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу, — Степанов

Главное: Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов объяснил, что подразумевает собой карантин выходного дня. По его словам, полный локдаун очень больно ударит по среднему и малому бизнесу.

Детали: В Министерстве здравоохранения говорят, что ситуация с коронавирусом напряженная. В связи с этим решили усилить карантин. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, кроме коронавируса, в Украине нехорошая ситуация с экономикой.

«Мы понимаем, что полный локдаун очень-очень тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу. Мы будем предлагать жесткий карантин „выходного дня“», — заявил он.

Минздрав инициирует, чтобы в субботу и воскресенье работали только продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт, заправки, ветеринарные аптеки. Рестораны и кафе чтобы работали исключительно на вынос. Остальным магазинам и ТРЦ будут рекомендовать не открываться в выходные дни.

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