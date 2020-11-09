«Игра рукой»: сборная России по футболу отказалась от своего лидера из-за пикантного видео

Главное: Одного из лидеров российского футбола Артема Дзюбу отстранили от игр за сборную после появления видео, на котором он занимается самоудовлетворением.

Детали: Форвард «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба оказался в центре сексуального скандала. Как сообщает «24 канал», в Сети появилось видео, на котором видно как 32-летний нападающий занимается самоудовлетворением.

По данным издания, видео было снято в декабре 2019 года.

После этого главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался вызвать капитана на сборы, связанные с предстоящими матчами Лиги наций. «Сложившаяся ситуация с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу», — заявил футболист, добавив, что тренерский штаб считает целесообразным готовиться к важным матчам с Молдовой, Турцией и Сербией не отвлекаясь «на посторонние вещи».

Отметим, что сам Дзюба через несколько часов после появления видео закрыл свою страницу в Instagram, на который подписаны 1,2 миллиона человек, от комментариев.

Впоследствии он опубликовал видео, в котором признался, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок также поблагодарил всех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.

Однако на данный момент видео доступно лишь подписчикам.

Между тем, как сообщает канал Baza в Telegram, источником видео стал телефон футболиста, который взломали неизвестные несколько недель назад. При этом, как утверждается, никто не выдвигал ему никаких требований.

В то же время, по мнению хакера Александра Варского, Дзюба мог стать жертвой вымогателей. В интервью «Комсомольской правде» он рассказал о методе, который используют злоумышленники для получения компромата на известных людей. В частности, на них выходят специально нанятые актрисы, которые после определенной переписки предлагают обменяться интимными фото и видео.

Получив необходимый материал, хакеры начинают шантажировать участника записи, причем сумма выкупа зависит от степени его популярности. Собеседник издания подчеркнул, что, судя по всему, спортсмен не пошел на поводу у киберпреступников и «правильно сделал».

«Может быть и такое, что человек хранил у себя видео на телефоне, и его оттуда украли, но мне все-таки кажется, что это была онлайн-съемка — по поведению футболиста можно сделать вывод, что он отвечает на некие сигналы, которые видит в этот момент на экране», — заключил эксперт.

Артем Дзюба является нападающим и капитаном петербургского «Зенита» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Трехкратный обладатель Кубка России, трехкратный обладатель Суперкубка России, двукратный чемпион России. Участник чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2018 года, после которых многими воспринимается в качестве лидера сборной.

В тему: В августе 2005 года заместитель военного прокурора Израиля постановил, что военнослужащие ЦАХАЛа имеют право заниматься самоудовлетворением в душевой комнате.

В 2010 году ученые установили, что асексуальность является третьим типом сексуальной ориентации. При этом многие из тех, кто относит себя к этой группе, занимаются самоудовлетворением.