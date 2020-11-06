В Киеве из трамвая ногами вытолкали девушку без маски

Главное: В Шевченковском районе Киева произошел неприятный случай. Там из трамвая ногами вытолкали девушку, которая не надела защитную маску.

Детали: В Киеве девушку без маски кондуктор и пассажир ногами выталкивали из трамвая. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

Событие произошло 6 ноября в Шевченковском районе на остановке Василия Макуха.

«На остановке Василия Макуха женщина пыталась войти в трамвай, но кондуктор и пассажиры ее не пускали», — говорится в сообщении.

На видео видно, как разъяренная девушка буквально прорывалась в трамвай, а кондуктор и пассажир ее выталкивали руками и ногами, поскольку она была без маски.

В тему: В начале июня в Киеве компания парней жестоко избила водителя трамвая, который потребовал от них надеть медицинские маски. В результате водитель оказался в больнице скорой помощи, а нападавших никто не задержал.