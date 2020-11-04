Трамп уже объявил себя победителем президентских выборов в США

Главное: Дональд Трамп заявил, что выиграл выборы президента. Подсчет голосов в США продолжается.

Детали: В США продолжается подсчет голосов на выборах президента, которые прошли 3 ноября. Дональд Трамп уже заявил о своей победе.

Он признался своим ликующим сторонникам: «У нас феноменальные результаты! Мы готовились выиграть эти выборы. И, честно говоря, мы выиграли эти выборы».

Американский лидер добавил: «Миллионы людей проголосовали за нас сегодня. Нам даже не нужны все эти штаты для победы».

Также Дональд Трамп сказал: «Мы выиграли те штаты, которые и не ожидали выиграть. Мы выиграли Флориду и выиграли с отрывом! Мы выиграли великий штат Огайо, мы выиграли Техас! Также очевидно, что мы выиграли Джорджию».

Президент США резюмировал: «Они нас не догонят!»

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