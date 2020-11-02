В Москве пылает склад с газовыми баллонами. Слышны взрывы

Главное: На Варшавском шоссе в Москве загорелся склад с газовыми баллонами. Уже произошло несколько взрывов.
Детали: На юге Москвы загорелся склад, на котором хранятся газовые баллоны. Возгорание произошло на Варшавском шоссе, сообщает ТАСС.
На складе хранятся баллоны с газом общим объемом 600 куб.м. Из-за пожара закрыто движение по улице Газопровод.
По данным СМИ, эвакуировать жильцов соседних домов не планируется.
Спасательные службы сообщили о локализации пожара на площади 300 кв. метров, пожарные ожидают прибытия бронещита.
В ангаре с газовыми баллонами произошло несколько взрывов. Информации о пострадавших не поступало.
В тему: В феврале 2017 года в Киеве на Подоле горело складское помещение для хранения горюче-смазочных материалов.