В Москве пылает склад с газовыми баллонами. Слышны взрывы

Главное: На Варшавском шоссе в Москве загорелся склад с газовыми баллонами. Уже произошло несколько взрывов.

Детали: На юге Москвы загорелся склад, на котором хранятся газовые баллоны. Возгорание произошло на Варшавском шоссе, сообщает ТАСС.

На складе хранятся баллоны с газом общим объемом 600 куб.м. Из-за пожара закрыто движение по улице Газопровод.

По данным СМИ, эвакуировать жильцов соседних домов не планируется.

Спасательные службы сообщили о локализации пожара на площади 300 кв. метров, пожарные ожидают прибытия бронещита.

В ангаре с газовыми баллонами произошло несколько взрывов. Информации о пострадавших не поступало.

На юге Москвы в районе Варшавского шоссе загорелся склад с газовыми баллонами. На складе хранятся баллоны общим объемом 600 куб.м. На видео с места пожара слышны периодические взрывы, языки пламени выше многоэтажных зданийhttps://t.co/OdkaVdcBut pic.twitter.com/pGxwpIVSkI — РБК (@ru_rbc) November 2, 2020

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