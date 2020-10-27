Появилось видео, как в центре Москвы избили популярного актера

Главное: В Москве избили популярного актера сериалов Владислава Манина. Появилось видео.
Детали: В центре Москвы избили популярного актера сериалов, известного по фильму «Т-34» Владислава Манина. Появилось видео нападения.
Очевидцы говорят, что 34-летнего артиста били на глазах у жены и сына.
Медики сообщают, что у него черепно-мозговая травма и рваная рана на голове.
Причина нападения остается неизвестной.
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