Появилось видео гигантского пожара в Ялте

Главное: В Ялте случился большой пожар. Тут горел санаторий, захваченный российскими военными.
Детали: В аннексированном Крыму горел санаторий «Ялта». Его захватило Министерство обороны РФ.
Пожар в Ялте случился утром среды, 7 октября.
Всего из корпусов эвакуировали более трех сотен людей.
Сообщается, что от огня никто не пострадал.
Спасатели выяснили, что загорелась обшивка между восьмым этажом и крышей. Площадь пожара превысила 1,2 тысячи квадратных метров.
Причиной ЧП могло стать короткое замыкание.
В тему: 6 октября 2020 года мы писали, что в аннексированном Россией Крыму зафиксирована рекордная вспышка коронавируса.