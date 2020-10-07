Появилось видео гигантского пожара в Ялте

Главное: В Ялте случился большой пожар. Тут горел санаторий, захваченный российскими военными.

Детали: В аннексированном Крыму горел санаторий «Ялта». Его захватило Министерство обороны РФ.

Пожар в Ялте случился утром среды, 7 октября.

Всего из корпусов эвакуировали более трех сотен людей.

Сообщается, что от огня никто не пострадал.

Спасатели выяснили, что загорелась обшивка между восьмым этажом и крышей. Площадь пожара превысила 1,2 тысячи квадратных метров.

Причиной ЧП могло стать короткое замыкание.

В тему: 6 октября 2020 года мы писали, что в аннексированном Россией Крыму зафиксирована рекордная вспышка коронавируса.