На Херсонщине женщина утопила своего больного ребенка в оросительном канале

Главное: В Херсонской области женщина утопила своего четырехлетнего сына в оросительном канале. Она не могла воспитывать в одиночку больного ребенка.

Детали: В Северо-Крымском оросительном канале нашли тело четырехлетнего мальчика. Поиски начали после заявления отца, который два дня не мог найти бывшую жену и сына, сообщает ТСН.

Женщину полиция в шоке нашла в сарае во дворе.

«Ничего сначала объяснить не могла. После нескольких часов общения с работниками полиции, гражданка пояснила, что она со своим 4-летним сыном села в автобус. Выйдя вместе с ним, прыгнула в канал. Сын утонул в канале, а она смогла выбраться», — рассказала пресс-секретарь ГУНП в Херсонской области Татьяна Пшень.

Женщина объяснила, что больше не могла так жить. Утонуть они должны были вместе. Сын имел врожденные заболевания, и справляться с ним ей было уже не под силу.

«Расстройство центральной нервной системы и аутизм еще... Ему нужен был папа. Он начинает устраивать истерики, он не в себе, бьется головой, она ему (отцу ребенка) звонит, это было в среду: „Саша, ты нам нужен“. Он выключил телефон», — говорит мать подозреваемой Татьяна Матвиенко.

Бабушка погибшего Богдана говорит: поддерживала дочь с внуком и морально, и материально. Но на дочь очень повлиял развод с мужем, вместе с которым она прожила 15 лет. Тот не смог примириться с больным ребенком, но помогал семье максимально — работал по хозяйству и часто сидел с сыном. Однако этого оказалось недостаточно.

«Говорил, что очень любит ее. Только постоянно ребенка обзывал, материл. Жила она ради ребенка», — добавляет мать подозреваемого.

По словам соседей, женщина была идеальной мамой. Ничего подозрительного в ее поведении никогда не замечали. Хотя и понимали, что живется ей нелегко.

К убийству сына женщину могли подтолкнуть усталость и отчаяние, потому что она осталась один на один со своей бедой, говорит психолог Анна Колисниченко

«Человек, доведенный до отчаяния, имеет снижение памяти, концентрации внимания, ухудшаются когнитивные процессы и сознание сужается. Это приводит к тому, что иногда человек от безысходности ставит точку — самоубийства или убийства», — рассказывает психолог.

В таких случаях помочь может только поддержка. И не только близких, которые облегчат одинокие будни, но и специалистов — психологов.

Теперь за убийство сына женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас она в следственном изоляторе, ждет предназначенные ей психиатрические экспертизы.

В тему: В декабре минувшего года в Киевской области в городе Фастов многодетная мать убила новорожденного ребенка, оставив его в лесополосе.