В Киеве водитель маршрутки выгнал пассажирку из автобуса по очень странной причине

Главное: Водитель столичной маршрутки № 511 (Троещина — Позняки) брутально вытолкал пассажирку из автобуса. Причиной этому стало якобы то, что девушка заплатила за проезд не бумажными купюрами, а монетами.

Детали: В Киеве зафиксирован очередной вопиющий случай хамства со стороны водителя маршрутки, который применил грубую силу к девушке-пассажирке. Об этом передает Telegram-канал Kievmap.

Причиной неадекватного поведения шофера стало то, что пассажирка «посмела» заплатить за свой проезд монетами, а не купюрами.

«В автобусе № 511 (Троещина — Позняки) на Позняках девушка якобы расплатилась „железными“ гривнами. Очевидцы сообщают, что водитель не стал принимать такие деньги и попросил заменить на бумажные. Когда та отказалась, вышвырнул девушку из автобуса», — говорится в подписи к скандальному видео.

В тему: В январе нынешнего года в Киеве водитель автобуса № 115 (бортовой номер 4736) пытался силой выгнать из салона подростка с мини-велосипедом.

Тогда же в Мелитополе водитель маршрутки с матами выгнал многодетную мать из салона.