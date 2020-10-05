Жители одной далекой страны решительно отказались от собственной независимости

Главное: Новая Каледония отказалась от независимости. Так решили местные жители.

Детали: На островах Новая Каледония прошел референдум. На нем жители отказались признавать собственную независимость.

Отметим, что Новая Каледония – это острова, расположенные в Тихом океане возле Австралии, они обладают статусом заморской территории Франции.

Население островов составляет около 245 тысяч человек.

На референдуме работали 304 участка: 53,26% людей, участвовавших в нем, высказались за то, чтобы остаться под протекцией французов, которые предоставляют им каждый год субсидии на полтора миллиарда долларов.

Из 180 тысяч избирателей на участки пришли около 80%.

В тему: 11 октября 2020 года мы писали, что острова Новая Каледония вновь заговорили о независимости от Франции.