Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube

Главное: Билли Айлиш опубликовала новый клип с песней к выходящему фильму о Джеймсе Бонде. За первые часы он собрал миллионы просмотров.

Детали: 18-летняя американская певица Билли Айлиш, являющейся самым просматриваемым артистом мирового интернета, вновь взорвала сеть. Она выложила клип на песню «Не время умирать», которая стала саундтреком к очередному фильму о Джеймсе Бонде «Бонд 25», который выйдет в ноябре.

За считанные часы видео уже собрало более 4 миллионов просмотров.

Режиссером фильма выступил Кэри Фукунага («Настоящий детектив», «Джейн Эйр»), главные роли сыграли Дэниел Крейг, Рами Малек, Леа Сейду, Рэйф Файнс и Бен Уишоу.

В тему: 20 августа 2020 года мы писали, что Билли Айлиш жестко прошлась по президенту США Дональду Трампу. Она выступила на съезде Демократической партии.