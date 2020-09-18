Бубка окончательно утратил статус рекордсмена

Главное: Шведский атлет окончательно лишил украинского прыгуна с шестом Сергея Бубку звания рекордсмена. На турнире в Риме он побил рекорд, который держался более 26 лет.

Детали: Двадцатилетний прыгун с шестом из Швеции Арман Дюплантис установил мировой рекорд на открытом воздухе. Как сообщает Цензор.НЕТ, на соревнованиях Бриллиантовой лиги в Риме он взял высоту 6,15 метра, что на сантиметр выше прежнего рекорда, принадлежащего легендарному украинскому атлету Сергею Бубке.

Отметим, что в феврале текущего года Дюплантис также установил мировой рекорд в помещении, прыгнув на 6,18 м.

Сергей Бубка — советский и украинский спортсмен-легкоатлет по прыжкам с шестом. Первый в мире человек, прыгнувший выше шести метров. Чемпион Олимпийских игр 1988. Президент Национального олимпийского комитета Украины. Единственный легкоатлет, победивший на шести чемпионатах мира. Доктор наук по физическому воспитанию и спорту.

Справка: 31 июля 1994 г Сергей Бубка установил рекорд на соревнованиях в итальянском Сестриере, перепрыгнув через планку, установленную на высоте 6,14 м. С тех пор на протяжении 26 лет этот рекорд никому не удавалось побить.

В тему: 15 февраля 2014 года французский прыгун в высоту Рене Лавинели на легкоатлетическом турнире «Звезды шеста» в Донецке, организованном Сергеем Бубкой, побил его же рекорд в помещении, прыгнув на 6 метров 15 сантиметров. Он продержался 21 год.