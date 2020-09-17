В Кривом Роге в частном доме поселилась гадюка

Главное: В одном из частных домов Кривого Рога поселилась гадюка. Обнаружили ее в шкафу.

Детали: В Кривом Роге гадюка поселилась в частном доме. Незваного гостя владельцы дома обнаружили в шкафу. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Как отметили в ведомстве, 16 сентября около 19:25 жители частного дома по улице Юна в Ингулецком районе Кривого Рога обнаружили в доме змею. Гадюка заползла в шкаф в комнате.

Напуганные владельцы дома обратились к спасателям, чтобы те выпроводили непрошеную гостью из дома.

«По указанному адресу прибыли сотрудники отделения 17-й государственной пожарно-спасательной части. Работники экстренной службы поймали пресмыкающееся, после чего вывезли за территорию города, где выпустили на свободу», — рассказали в ГСЧС.

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