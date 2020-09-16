Лига Чемпионов: «Динамо» берет голландский барьер

Главное: Киевское «Динамо» сыграло свой поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Жертвой киевлян стал голландский «Алкмаар» — победа нашей команды 2:0.

Детали: Сегодня, 15 сентября, состоялись поединки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В Киеве местное «Динамо» принимало голландский «АЗ Алкмаар».

На этой стадии отбор проходит из одного матча, и именно киевляне были хозяевами. Но, несмотря на это, гости в первой половине встречи владели полным преимуществом. Уже на 13-й минуте мог забивать де Вит, но с его ударом справился Бущан. На 26-й минуте мяч таки побывал в воротах «Динамо», но арбитр зафиксировал выход круглого за пределы поля, поэтому гол отменили.

И все же свой момент киевляне в первой половине встречи имели. Кендзера с правого фланга прострелил в центр штрафной, и Буяльский нанес удар — Влар подставил голову и выбил мяч.

Вторая половина встречи стала полной противоположностью первой. Уже на 49-й минуте Родригес распечатал ворота гостей после ювелирной передачи Буяльского и, тем самым, перевернул все с ног на голову. Киевляне стали играть более спокойно, подолгу держали мяч и, как результат, игра, что называется, пошла сама собой.

Был момент у Супряги — выручил вратарь. Спустя несколько минут Де Пена неплохо прострелил на все того же Супрягу, но тому не удалось как следует пробить. За несколько минут до финального свистка уже сам Де Пена мог забивать, но не попал в ворота. И все же на 86-й минуте поединка отличная комбинация киевлян привела к тому, что Шапаренко отправил мяч практически в пустые ворота голландцев. В конце матча гости имели отличный шанс для взятия ворот, но до финального свистка счет на табло не изменился.

В итоге — важная победа «Динамо» 2:0 и в следующий раунд проходят именно подопечные Мирчи Луческу.

Следующим соперником «Динамо» в 4-м раунде отбора Лиги чемпионов станет бельгийский «Гент», который обыграл венский «Рапид» со счетом 2:1.