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Киты-убийцы массово атакуют корабли на западном побережье Европы

Автор: «Фраза»
15.09.20 20:53
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Киты-убийцы массово атакуют корабли на западном побережье Европы

Главное: В водах Испании и Португалии за последние два месяца зафиксирована целая серия нападений китов-убийц на корабли. Ученые затрудняются объяснить, с чем связана такая агрессия.

Детали: Морские биологи заинтересовались поведением косаток, которые известные также как киты-убийцы, после того, как за два месяца они совершили сразу несколько нападений на суда в водах Испании и Португалии. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, первый подобный инцидент был зафиксирован 29 июля в районе мыса Трафальгар: несколько косаток окружили грузовое судно, начали таранить его и сломали будку капитана.

Еще одно столкновение произошло 30 августа, когда французское судно было вынуждено связаться с береговой охраной из-за нападения косаток. Тогда же произошла атака на испанскую военную яхту «Мирфак».

В начале сентября нападению подверглось еще одно испанское судно, на этот раз грузовое. Косатки окружили его и около 15 раз попытались пробить борт, после чего экипаж принял решение вернуться в порт. В это же время сотрудникам береговой охраны сообщили о нападениях косаток на два судна в районе испанского города Виго.

По словам морского биолога Альфредо Лопеса, косатки ежегодно приближаются к испанско-португальскому побережью в сентябре, однако ранее они не вели себя так агрессивно.

Сейчас ученые пытаются выяснить, были ли все нападения совершены одной и той же группой. А власти Испании и Португалии призывают моряков и туристов избегать контактов с косатками.

 

Косатка — морское млекопитающее из отряда китов семейства дельфиновых. Единственный современный представитель рода косаток. Признан самым крупным представителем своего семейства и единственный среди китообразных настоящий хищник, преследующий теплокровных животных. Является вершиной пищевой цепи в морской живой природе, которая практически не имеет соперников. Известны своей прожорливостью и агрессивностью - мм нужно очень много и часто есть, и если косатка не получает достаточного количества мяса, она может нападать на кого угодно. Тем не менее, до сих пор считалось, что в качестве пищи человек им не нтересен.

Считает, что косатки помнят причиненное зло и склонны мстить за пострадавших сородичей. В частности, зафиксированы случаи нападения стай, пострадавших от китобойного промысла, на встреченные ими плавсредствах эквивалентного размера.

В тему: Осенью 2012 года исследователи из Сан-Диего доказали, что киты умеют разговаривать по-человечески. Однако это не означает, что они могут говорить с людьми.

Тэги: судно, нападение, Португалия, корабль, Испания, экология, кит, дельфин

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