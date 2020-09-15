В Минобразования рассказали, какие школы будут учиться дистанционно

Главное: Исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, как будут школьники учиться дальше. Все будет зависеть от того, какой карантинной зоне относится тот или иной регион.

Детали: Будут ли школьники учиться дистанционно или очно зависит от того, в какой карантинной зоне находится тот или иной регион Украины. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, сообщает ТСН.

«Если это будет красная зона, то, конечно, предполагается обучение только в дистанционном формате», — подчеркнул министр.

На вопрос, пойдут ли все школы на дистанционное обучение с ноября, Шкарлет ответил: «Я не готов сказать, именно с ноября, или с октября, или, возможно, с декабря. Все будет исходить из того, придерживаются ли норм карантина, безопасности».

Глава Минобразования рассказал, что в начале этого года без доступа к интернету было около 800 украинских школ, а сейчас эта цифра сократилась до 59.

К слову, по подсчетам Министерства цифровой трансформации, 17 тысяч населенных пунктов до сих пор не имеют качественного интернета. На это Шкарлет сказал: «У нас немножко другая статистика. Министерство цифровой трансформации считает сто мегабит в секунду, а для школ достаточно тридцать. Министерство образования с начала года тщательно разработало ситуацию с подключением к дистанционному обучению школ и интернета».

В тему: По состоянию на 14 сентября в Киеве на дистанционное обучение ушли 2 школы в Оболонском районе, а также 133 класса в 56 других школах. В общей сложности выявлены 179 инфицированных школьников и 97 педагогов.