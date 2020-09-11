Появилось видео масштабного пожара на криворожской свалке

Главное: В Кривом Роге с четверга горит свалка. Появилось видео с места ЧП.

Детали: В Кривом Роге с четверга, 10 сентября, горит полигон твердых бытовых отходов. Об этом говорят в ГСЧС.

Там отметили, что вчера вечером в службу спасения «101» поступило сообщение, что на улице Симбирцева Саксаганского района горит свалка.

Туда тут же были направлены дежурные отделения трех пожарно-спасательных частей ГСЧС области, а также привлечена техника ООО Экоспецтранс (бульдозеры для развертывания крупногабаритного мусора), самосвал КРАЗ и техника КП Кривбасгорводоканал.

Сообщается, что площадь пожара составляла 850 квадратных метров.

Ночью огонь локализировали, но тушение огня продолжается и в пятницу, 11 сентября.

Видео:

В тему: 3 апреля 2020 года мы писали, что во время пожар на свалке в Киеве погибли люди.