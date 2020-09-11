Украинские полицейские открыли для себя стреляющие электрошокеры

Главное: Украинская полиция начинает пользоваться стреляющими электрошокерами. Как сообщают в МВД, для нужд правоохранителей уже закуплены две сотни единиц этого спецсредства.

Детали: Национальная полиция Украины закупила 200 стреляющих американских электрошокеров TASER нелетального действия. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, это спецсредство применяется полицейскими подразделениями в 107 странах мира и считается самым эффективным средством полицейского принуждения.

Группа украинских полицейских из 13 человек уже прошла курсы инструкторов, которые организовала компания-производитель.

Taser — электрошоковое оружие нелетального действия. Отличительной особенностью является запатентованная технология, позволяющая свести к минимуму получения увечий и летального исхода при задержании правонарушителя и в способности поражать цель на расстоянии от 4,5 до 10 метров. В ряде стран применение тазера включено в национальные принципы применения силы в качестве одной из ступеней воздействия на подозреваемого.

Однако, несмотря на заявления производителя о безопасности его применения, многие организации и частные лица оспаривают эту точку зрения. Так, правозащитная организация Amnesty International зарегистрировала 334 смертельных случая вследствие применения тазера в период с 2001 до 2008 годы.

Производятся компанией Axon в городе Скоттсдейл, штат Аризона.

В тему: В феврале 2014 года бойцы «Беркута» пытали электрошокером активиста, задержанного в ходе Революции Достоинства на Майдане.