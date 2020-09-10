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Хасиды устроили антикоронавирусный погром в Умани

Автор: «Фраза»
10.09.20 16:08
358
Хасиды устроили антикоронавирусный погром в Умани

Главное: Группа хасидов снесла часть ограды у могилы цадика Нахмана в Умани, которая была установлена для предотвращения распространения коронавируса.

Детали: Паломники-хасиды разгромили защитные ограждения, установленные для профилактики распространения коронавируса рядом с могилой почитаемого ими праведника раби Нахмана г. Умань Черкасской области. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на начальницу сектора коммуникации управления Нацполиции в Черкасской области Зою Вовк, паломникам не понравилось, что забор перекрыл им путь к могиле, и они начали его сносить.

Утверждается, что они приехали в Умань из Харькова.

Полиции удалось утихомирить бунтарей, на двоих из них составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Рош ха-Шана — еврейский новый год, празднуется в разные дни в зависимости от года. Последователи хасидизма традиционно празднуют его на могиле Рабби Нахмана в Умани. Они считают, что если сделать это, то весь год будет счастливым. Таким образом, в течение недели, которая в этом году приходится на 14-20 сентября, в городе может находяться до нескольких десятков тысяч хасидов со всего мира.

В тему: По состоянию на 4 сентября 2020 года в Умани насчитывалось шесть хасидов, заразившихся коронавирусом, больница города переполнена.

Напомним: 17 августа 2020 года правительство поддержало решение, инициированное Министерством внутренних дел, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана. Городской голова Умани Александр Цебрий прибыл под Офис президента и собрался там жить, лишь бы не допустить в город массового приезда хасидов.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году, напомнив, что существенные ограничения на массовые собрания были введены для украинцев в​​том числе и в апреле, когда христиане отмечали Пасху.

27 августа руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач заявил, что Более сотни хасидов, приехавших на празднование Рош ха-Шана задержали в украинских аэропортах из-за отсутствия теста на коронавирус.

Тэги: общество, криминал, Умань, хасиды, паломничество, погром, новости Украины, коронавирус

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