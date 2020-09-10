Саша Барон Коэн тайно снял продолжение культового «Бората»: появилось видео

Главное: Втайне от фанатов прошли съемки продолжения культовой комедии «Борат». В ней участвовал британец Саша Барон Коэн.

Детали: Известный британский комик Саша Барон Коэн снял продолжение своей культовой картины «Борта». Появились ее первые кадры.

Напомним, экспериментальная сатирическая картина «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» вышла в 2006 году и буквально взорвала киноиндустрию.

О продолжении фильма известно немного: ее главный герой, которого играет британец, маскируется для общения с людьми.

Дата премьеры картины не известна.

Кадры:

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