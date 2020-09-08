Квалификация Лиги чемпионов: Шахов оценил шансы «Динамо» пройти АЗ

Главное: Уже 15 сентября на НСК «Олимпийский» киевское «Динамо» проведет поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против голландского АЗ. Появился прогноз эксперта.

Детали: Уже во вторник, 15 сентября, на НСК «Олимпийский» киевское «Динамо» сыграет встречу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против голландского АЗ. Известный эксперт, заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов специально для для You-Tube канала Sportarena TV разобрал будущего соперника нашей команды.

Специалист взвесил все плюсы и минусы, дав свой прогноз: пройдет ли «Динамо» голландцев?

Также колумнист «Фразы» поведал интересные подробности о сопернике киевлян.

Над видео работал другой наш автор Андрей Шахов (младший).

Канал автора ШАХ и ШАХ.

Видео:

В тему: 1 сентября 2020 года мы писали, что эксперты дали прогноз на битву «Динамо» и АЗ в квалификации Лиги чемпионов.