Променял ринг на подиум: Владимир Кличко попозировал на Украинской неделе моды

Главное: Легендарный украинский боксер Владимир Кличко попробовал себя в роли модели и принял участие в показе мод в Киеве. Он презентовал униформу городской коммунальной службы.

Детали: Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко переоделся в охранника и стал манекенщиком на модном показе в рамках Украинской недели моды. Как видно на фото, опубликованном на официальном сайте мероприятия, 43-летний спортсмен прошелся по подиуму в новой форме муниципальной охраны. Он был одет в кожаную жилетку, футболку с вышивкой и бежевых брюках с защитными нашивками на коленях и голени. Образ дополнили грубые ботинки черного цвета и бейсболка.

Видео показа публикует INSIDER.UA на своей странице в Instagram.

Отмечается, что создание новой формы муниципальной охраны — это совместный проект городской власти Киева и четырех украинских дизайнеров, которые также представили наряды для работников метро, скорой помощи, «Киевпасстранса» и «Киевзеленстроя».

В тему: Весной 2019 года Владимир Кличко вернулся к тренировкам. Тогда же сообщалось, что спортсмен якобы готовится заявить о возобновлении боксерской карьеры.