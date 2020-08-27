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В Киеве на «Украинском доме» появился флаг Белорусской народной республики

Александр Панько
27.08.20 09:22
1053
В Киеве на «Украинском доме» появился флаг Белорусской народной республики

Главное: У «Украинского дома» в Киеве собралась акция поддержки протестующих в Беларуси. Требуя от президента Владимира Зеленского определиться с позицией относительно выборов в соседней стране протестующие подсветили стены здания в цвета белорусского национального флага.

Детали: «Украинский дом» в Киеве подсветили цветами бело-красно-белого национального флага Беларуси на фоне так называемого герба Погоня. Как сообщает «Радио Свобода», на Европейскую площадь пришли несколько десятков активистов. Они зажигали фальшфееры и скандировали «Жыве Беларусь».

Утверждается, что среди активистов были и народные депутаты. Они пытались привлечь внимание украинской власти к событиям в Беларуси, а также хотели услышать официальную позицию президента Украины Владимира Зеленского по отношению к выборам в соседнем государстве.

Фото акции публикуют в соцсетях.

Акция в поддержку белорусской оппозиции в Киеве

Акция в поддержку белорусской оппозиции в Киеве

Акция в поддержку белорусской оппозиции в Киеве

Справка: Бело-красно-белый флаг — официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918–1919), в 1991–1995 годах — государственный флаг Республики Беларусь. Представляет собой полотнище, состоящее из трех горизонтальных равновеликих полос — белой, красной и белой, с соотношением ширины к длине как 1:2. Существует несколько версий происхождения бело-красно-белого флага. Однако в целом белый и красный цвета характерны для белорусской культуры. Например, красные элементы на белой основе считаются самым распространённым сочетанием цветов в белорусском орнаменте.

По результатам референдума в 1995 году Указом Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко был в качестве государственного был установлен красно-зеленый флаг Белорусской ССР, принятый в 1951 году с некоторыми изменениями.

Бело-красно-белый флаг перестал быть государственным символом, но продолжает использоваться неофициально в качестве национального символа. Так как использованию этих символов на территории Беларуси противодействуют официальные власти, эта символика также ассоциируется с оппозиционным движением в целом. Кроме того, бело-красно-белый флаг иногда используется в спортивных и культурных мероприятиях за пределами страны, а также белорусскими эмигрантскими организациями.

Погоня — герб Великого княжества Литовского и его земельных гербов, а также правящей династии Гедиминовичей с конца XIV века. Государственный герб Литвы (1918–1940), Белорусской Народной Республики (1918) и Республики Беларусь в 1991–1995 годах.

В тему: 26 августа 2020 года Кабинет министров принял решение о закрытии границ для иностранных граждан до 28 сентября, начиная с 0:00 29 августа. При этом по поручению президента Украины было сделано исключение для граждан Беларуси.

Напомним: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, были задержаны более 3 тыс. человек.

Однако протесты на этом не закончились.

13 августа работники крупных белорусских предприятий объявили забастовку и обвинили местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.

При этом официальной инаугурации еще не было.

Представители стран Европейского Союза единогласно отказались признавать результаты выборов президента Беларуси.

Тэги: протест, мир, политика, флаг, Украинский дом, поддержка, Беларусь, новости Украины

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