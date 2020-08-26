В Москве затопило знаменитую Третьяковку

Главное: Сильный дождь затопил корпус современного искусства в знаменитой Третьяковской галерее. Выяснилось, что в здании протекает крыша.

Детали: В Москве затопило здание так называемой Новой Третьяковки, которое находится на Крымском Валу. Как сообщает канал Baza в Telegram, причиной стал сильный дождь и протекающая крыша. В настоящее время сотрудники пытаются спасти экспонаты от повреждений и выводят редких посетителей, которые, впрочем, не торопятся уходить.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу, все экспозиции и выставки на данный момент временно закрыты для посещения. Специалисты галереи обещают всем, кому пришлось покинуть музей, предоставить бесплатные билеты для посещения в любой другой день.

Отметим, что в затопленном корпусе находится постоянная экспозиция российского искусства ХХ века. Здесь представлены такие направления, как авангард, социалистический реализм, искусство «сурового стиля» и «андеграунда», а также новейшие течения.

Государственная Третьяковская галерея — московский художественный музей, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым. На момент передачи в 1892 году коллекция музея насчитывала 1276 картин, 471 рисунок, десять скульптур русских художников, а также 84 картины иностранных мастеров. После революции 1917 года галерею национализировали, а коллекция стала пополняться из конфискованных частных собраний и музеев. В 1985-м Государственная картинная галерея на Крымском Валу была объединена с Третьяковской галереей и образовала единый музейный комплекс Новая Третьяковка вместе с Центральным домом художника. В здании в Лаврушинском переулке была размещена коллекция живописи с древнейших времен до 1910-х годов, а в отделе на Крымском Валу — искусство XX века.

По состоянию на 2018 год экспозиция музея насчитывает более 180000 предметов и включает в себя предметы живописи, скульптуры и изделия из драгоценных металлов, созданные с XI по XX век.

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