Аномальные ливни подтопили два крупных украинских города

Главное: Сильные дожди обрушились на Житомир и Винницу. Это привело к наводнениям.

Детали: Мощные ливни обрушились на Житомир и Винницу накануне, что привел к массовым затоплениям. Уже появилось видео ЧП.

Так, из-за осадков в Житомире остановился общественный транспорт.

Канализация не справлялась с объемами воды.

Кое-где люди передвигались в ней по пояс.

В Виннице же дождь сопровождался сильным ветром. Тут не только подтопило улицы, но и свалило несколько деревьев.

В частных домах произошли подтопления. О пострадавших не сообщается.

Накануне мы писали, что из-за непогоды пострадали украинцы в четырех областях страны.

В тему: 26 августа 2020 года мы писали, что к концу лета в Украину вернется жара.