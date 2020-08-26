На одном из киевских перекрестков сразу семь машин проскочили на красный свет. Восьмой не повезло

Главное: На Дарницкой площади в Днепровском районе Киева сразу семь автомобилей проехали на запрещающий сигнал светофора. Последний попытавшийся «проскочить» устроил ДТП, в котором, к счастью, никто не пострадал.

Детали: В Киеве на Дарницкой площади водитель автомобиля Chery, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток и столкнулся с автомобилем Subaru. Как сообщает Патрульная полиция Киева на своем канале в YouTube, в результате ДТП никто не пострадал.

При этом, как видно на видео с камер наблюдения, непосредственно перед ДТП на красный свет на этом перекрестке проехали еще семь автомобилей. Несмотря на нарушение ПДД, им удалось проскочить перекресток без последствий.

В тему: В сентябре 2009 года в Киеве на Троещине «Шкода» попыталась проскочить на красный свет и устроила ДТП с автомобилей «Дэу».