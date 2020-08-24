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Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии

Александр Панько
24.08.20 13:33
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Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии

Главное: Американцы сняли видео пальмы, в которую ударила молния. Это произошло из-за рекордной жары, которая держится в регионе несколько дней.

Детали: В городе Феникс, штат Аризона (США), местные жители сняли на видео удар молнии, от которого зажглась пальма. Как сообщает канал ViralHog в Youtube, молния ударила в пальму с таким грохотом, словно бы взорвалась бомба. За считанные секунды растение вспыхнуло и превратилось в пылающий факел.

Для тушения пожара пришлось привлекать пожарную команду города Феникса.

Предполагается, что пальма зажглась из-за того, что сильно высохла во время рекордной жары, которая держится в округе уже несколько дней.

При этом один из комментаторов сравнил происшедшее с атакой напалмом.

В тему: 29 июня 2009 года от удара молнии погиб 40-летний житель Жидачевского района Львовской области.

1 мая 2019 года в Харькове молния срезала флагшток, на котором был закреплен украинский флаг.

Тэги: США, пожар, погода, молния, Аризона

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