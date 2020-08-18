Появилось видео, как автомобиль сбил женщину с коляской под Харьковом

Главное: Под Харьковом автомобиль сбил женщину с коляской. Появилось видео инцидента.

Детали: В Песочине под Харьковом в минувший понедельник, 17 августа, произошло резонансное ДТП. Тут автомобиль ВАЗ-2106 сбил женщину с коляской, в которой находился ребенок, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу.

Известно, что девушка, на которую совершила наезд машина, работает медсестрой военного госпиталя, также она проходит военную службу в ВСУ по контракту и сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

Полиция сообщает, что она получила многочисленные травмы и находится в реанимации госпиталя, но, к счастью, угрозы для жизни нет.

Ребенок в ДТП не пострадал.

Видео инцидента:

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