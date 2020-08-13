Беларусы бастуют и требуют от СМИ правды

Главное: Работники крупных белорусских предприятий объявляют забастовки и обвиняют местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска также пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.

Детали: Работники Минского автомобильного завода присоединились к забастовке с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых, честных выборов. Как сообщает канал NEXTA Live в Telegram, они собрались на улице и кричат «Позор».

На видео, опубликованном на канале «Беларусь головного мозга» заводчане также дружно кричат один из лозунгов белорусских демонстрантов: «Уходи».

Этот же канал публикует видео из Минска, на котором можно видеть как протестующие граждане пришли к зданию государственного телеканала ОНТ с цветами и потребовали от журналистов говорить правду.

Как сообщает Lenta.ru, помимо МАЗа, забастовка также началась на других крупных предприятиях: «Интеграл», «Керамин», «Терразит», «Гродно Азот». А сотрудники крупнейшего в Белоруссии строительного предприятия МАПИД выстроились в так называемую «цепь солидарности».

Коллектив «Гродножилстроя» выступил с обращением к властям, в котором не признал результаты выборов, призвал прекратить насилие, отпустить задержанных и «выйти на переговоры с гражданским населением».

Как сообщает Цензор.НЕТ, к забастовке присоединились также сотни рабочих Белорусского автомобильного завода (БелАЗ). При этом они обвинили мэра своего города Жодино Заблоцкого, прибывшего для беседы, в бездействии в тот момент, когда омоновцы избивали горожан.