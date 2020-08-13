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Беларусы бастуют и требуют от СМИ правды

Автор: «Фраза»
13.08.20 16:30
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Беларусы бастуют и требуют от СМИ правды

Главное: Работники крупных белорусских предприятий объявляют забастовки и обвиняют местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска также пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.

Детали: Работники Минского автомобильного завода присоединились к забастовке с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых, честных выборов. Как сообщает канал NEXTA Live в Telegram, они собрались на улице и кричат «Позор».

На видео, опубликованном на канале «Беларусь головного мозга» заводчане также дружно кричат один из лозунгов белорусских демонстрантов: «Уходи».

Этот же канал публикует видео из Минска, на котором можно видеть как протестующие граждане пришли к зданию государственного телеканала ОНТ с цветами и потребовали от журналистов говорить правду.

Как сообщает Lenta.ru, помимо МАЗа, забастовка также началась на других крупных предприятиях: «Интеграл», «Керамин», «Терразит», «Гродно Азот». А сотрудники крупнейшего в Белоруссии строительного предприятия МАПИД выстроились в так называемую «цепь солидарности».

Коллектив «Гродножилстроя» выступил с обращением к властям, в котором не признал результаты выборов, призвал прекратить насилие, отпустить задержанных и «выйти на переговоры с гражданским населением».

Как сообщает Цензор.НЕТ, к забастовке присоединились также сотни рабочих Белорусского автомобильного завода (БелАЗ). При этом они обвинили мэра своего города Жодино Заблоцкого, прибывшего для беседы, в бездействии в тот момент, когда омоновцы избивали горожан.

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, задержаны более 3 тыс. человек.

При этом, по мнению Лукашенко, за протестами стоят звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Он также рассказал об «определенном наплыве „майданутых“» из Украины и России.

Вечером 10 августа стало известно о забастовке рабочих на металлургическом предприятии в Жлобино. Тогда же в соцсетях появилось воззвание о создании «Витебской народной республики» с призывом к Путину ввести войска.

В ночь на 11 августа в результате беспорядков погиб один из митингующих. Главная оппозиционерка Светлана Тихановская сбежала из страны в Литву. Как выяснилось, ее к этому вынудили власти республики.

Однако протесты на этом не закончились.

Тэги: протест, мир, забастовка, Минск, МАЗ, Беларусь, Жодино

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