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На Львовщине девушки-подростки жестоко избили сверстницу руками и ногами

Александр Панько
13.08.20 12:51
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На Львовщине девушки-подростки жестоко избили сверстницу руками и ногами

Главное: В одном из сел во Львовской области девушки-подростки жестоко избили сверстницу. Сама пострадавшая и ее опекуны отказались писать заявление в полицию.

Детали: В соцсетях появилось видео, на котором видно, как группа девочек-подростков в селе Зимняя Вода, возле Львова, набросилась на свою ровесницу и жестоко избила. В то время, как девушке наносили удары, другие присутствующие на схватке подростки смеялись и снимали избиение на камеру.

Ролик появился на странице Lviv_lives в Instagram вчера вечером, 12 августа, и набрал уже несколько тысяч просмотров. Пользователи активно обсуждают увиденное и распространяют видео в группах.

На ролике видно, как сначала две девушки подбежали к своей знакомой и кулаками начали бить ее, когда девушка упала, били ногами. Впоследствии одна из нападающих села на поверженную на землю девушку и била ее кулаками по лицу и голове, взяла ее за волосы, и несколько раз головой ударил о землю. В этот момент за кадром слышны возгласы: «Ударь ее по носу», еще несколько подростков кричали: «Бей еще» и смеялись.

В пресс-службе полиции Львовской области журналистам сайта ТСН сообщили, что событие, которое изображено на видео, и которое так активно сегодня обсуждают в соцсетях, произошло еще в июне прошлого года.

«Все участники установлены, девушка и ее опекуны отказались от написания заявления», — сообщила нам пресс-секретарь полиции области Светлана Добровольская.

В тему: В апреле 2017 года в Сети появилось видео, как черниговские школьницы жестоко избили девочку. При этом другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали и снимали происходящее.

В ноябре 2017 года в Каховке Херсонской области одна девушка-подросток жестоко избила другую на глазах у толпы школьников, которые поощряли девушек к драке и снимали ее на мобильные телефоны.

30 июля 2018 года в Днепре две девушки-подростка жестоко избили 14-летнюю школьницу.

В августе 2018 года в Одессе в жилом массиве Черемушки группа девочек-подростков с особой жестокостью избила ровесницу.

В феврале 2019 года в Житомире произошел очередной вопиющий случай школьного «буллинга», снятый на камеру телефона. Толпа подростков устроила «разборки» со своей сверстницей.

В январе 2019 года под Киевом девятиклассница стала жертвой школьного «буллинга».

В марте минувшего года в Киеве школьницы руками и ногами избили свою одногодку, снимая все на видео.

В начале февраля нынешнего года в Киеве на жилмассиве Борщаговка зафиксирован очередной случай школьного буллинга. Там старшие девочки избили девятиклассницу, снимая весь процесс на видео.

В конце февраля на Житомирщине девочки-подростки жестоко избили сверстницу из-за парня.

В апреле нынешнего года под Киевом две юные девушки избили 17-летнюю жительницу поселка Коцюбинское. Конфликт произошел из-за парня.

Тэги: Львов, общество, происшествие, избиение, Львовская область, подростки, буллинг

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