На Львовщине девушки-подростки жестоко избили сверстницу руками и ногами

Главное: В одном из сел во Львовской области девушки-подростки жестоко избили сверстницу. Сама пострадавшая и ее опекуны отказались писать заявление в полицию.

Детали: В соцсетях появилось видео, на котором видно, как группа девочек-подростков в селе Зимняя Вода, возле Львова, набросилась на свою ровесницу и жестоко избила. В то время, как девушке наносили удары, другие присутствующие на схватке подростки смеялись и снимали избиение на камеру.

Ролик появился на странице Lviv_lives в Instagram вчера вечером, 12 августа, и набрал уже несколько тысяч просмотров. Пользователи активно обсуждают увиденное и распространяют видео в группах.

На ролике видно, как сначала две девушки подбежали к своей знакомой и кулаками начали бить ее, когда девушка упала, били ногами. Впоследствии одна из нападающих села на поверженную на землю девушку и била ее кулаками по лицу и голове, взяла ее за волосы, и несколько раз головой ударил о землю. В этот момент за кадром слышны возгласы: «Ударь ее по носу», еще несколько подростков кричали: «Бей еще» и смеялись.

В пресс-службе полиции Львовской области журналистам сайта ТСН сообщили, что событие, которое изображено на видео, и которое так активно сегодня обсуждают в соцсетях, произошло еще в июне прошлого года.

«Все участники установлены, девушка и ее опекуны отказались от написания заявления», — сообщила нам пресс-секретарь полиции области Светлана Добровольская.

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