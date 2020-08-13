15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню

Главное: Сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню. Парню всего пятнадцать лет.

Детали: Сын покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Антоний Киселев опубликовал свою первую песню. 15-летний парень разместил пост у себя в Instagram.

Он выступает под псевдонимом Juzeppe Junior (одним из сценических псевдонимов его отца был Джузеппе Жестко).

Отмечается, что музыку к треку написал Nongratta (Гор Бабаханян).

В тему: 27 декабря 2019 года мы писали, что в Москве горела могила Децла.

14 марта 2019 года сообщалось, что в память о Децле выпустили клип.