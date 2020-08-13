Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Ночью в Кривом Роге горел прогулочный катер

Александр Панько
13.08.20 14:30
215
Ночью в Кривом Роге горел прогулочный катер

Главное: Ночь в Кривом Роге горел прогулочный катер. Появилось видео с места ЧП.

Детали: Минувшей ночью в Кривом Роге горел прогулочный катер. Спасатели публикуют видео с места инцидента.

В ГСЧС сообщают, что информация о пожаре на причале Кресовского водохранилища поступила на линию «101» в 3-23 ночи.

Выяснилось, говорят они, что пламя охватило пришвартованный на причале прогулочный катер «Анна».

К счастью, на борту не было людей поэтому никто не пострадал.

Однако огонь уничтожил обшивку, внутреннюю отделку, мебель и двигатель машины.

Отмечается, что общая площадь пожара составила сорок квадратных метров.

Также в сообщении говорится, что пожар был локализован в 3-48 и ликвидирован в 4-23.

Видео:

В тему: 3 августа 2020 года мы писали, что на Крещатике поймали таинственного приезжего поджигателя.

Тэги: пожар, общество, Кривой Рог, регионы, катер, новости Украины

Комментарии

Статьи

12.08.20 09:14

Продажные соросята VS коррумпированная Счетная палата

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
12.08.20 08:00

Сборная Украины: Шевченко пригласил 14 динамовцев. Как же это... плохо!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Почему протесты в Минске пошли на спад и надолго ли это
12.08.20 16:01

Почему протесты в Минске пошли на спад и надолго ли это

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Стало известно, сколько стран мира готовы принять у себя украинцев в условиях коронавирусной пандемии

Стало известно, сколько стран мира готовы принять у себя украинцев в условиях коронавирусной пандемии
13.08.20 13:48
452
Последние новости
13.08.20 15:42

Стали известны масштабы ущерба от взрыва в порту Бейрута
13.08.20 15:22

В Индонезии родился теленок-мутант
13.08.20 15:12

Калифорнию охватил гигантский лесной пожар
13.08.20 14:51

Запорожский митрополит УПЦ: Забота о бездомных животных – важный урок любви для всех
13.08.20 14:44

Илон Маск поинтересовался, чем он может помочь восставшим белорусам
13.08.20 14:30

Ночью в Кривом Роге горел прогулочный катер
13.08.20 14:25

За особняком Ива Сен-Лорана в Париже найден труп убитого бомжа
Фото и Видео
В Индонезии родился теленок-мутант
В Индонезии родился теленок-мутант
В Индонезии родился теленок-мутант
В Индонезии родился теленок-мутант
Калифорнию охватил гигантский лесной пожар
Калифорнию охватил гигантский лесной пожар
Ночью в Кривом Роге горел прогулочный катер
Ночью в Кривом Роге горел прогулочный катер
Известный рокер на концерте в Одессе матерно высказался о происходящем в Беларуси
Известный рокер на концерте в Одессе матерно высказался о происходящем в Беларуси
На Львовщине девушки-подростки жестоко избили сверстницу руками и ногами
На Львовщине девушки-подростки жестоко избили сверстницу руками и ногами
На Херсонщине в ДТП женщина убила своего мужа и детей
На Херсонщине в ДТП женщина убила своего мужа и детей
Появилось видео эпичного захвата либерийского танкера иранскими военными
Появилось видео эпичного захвата либерийского танкера иранскими военными
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
В Шотландии найден клад, которому три тысячи лет
В Шотландии найден клад, которому три тысячи лет
Под Киевом малолетние братья угнали машину и попали на ней в ДТП
Под Киевом малолетние братья угнали машину и попали на ней в ДТП
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.