Главное: Ночь в Кривом Роге горел прогулочный катер. Появилось видео с места ЧП.

Детали: Минувшей ночью в Кривом Роге горел прогулочный катер. Спасатели публикуют видео с места инцидента.

В ГСЧС сообщают, что информация о пожаре на причале Кресовского водохранилища поступила на линию «101» в 3-23 ночи.

Выяснилось, говорят они, что пламя охватило пришвартованный на причале прогулочный катер «Анна».

К счастью, на борту не было людей поэтому никто не пострадал.

Однако огонь уничтожил обшивку, внутреннюю отделку, мебель и двигатель машины.

Отмечается, что общая площадь пожара составила сорок квадратных метров.

Также в сообщении говорится, что пожар был локализован в 3-48 и ликвидирован в 4-23.

Видео:

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