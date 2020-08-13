Главное: Ночь в Кривом Роге горел прогулочный катер. Появилось видео с места ЧП.
Детали: Минувшей ночью в Кривом Роге горел прогулочный катер. Спасатели публикуют видео с места инцидента.
В ГСЧС сообщают, что информация о пожаре на причале Кресовского водохранилища поступила на линию «101» в 3-23 ночи.
Выяснилось, говорят они, что пламя охватило пришвартованный на причале прогулочный катер «Анна».
К счастью, на борту не было людей поэтому никто не пострадал.
Однако огонь уничтожил обшивку, внутреннюю отделку, мебель и двигатель машины.
Отмечается, что общая площадь пожара составила сорок квадратных метров.
Также в сообщении говорится, что пожар был локализован в 3-48 и ликвидирован в 4-23.
Видео:
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