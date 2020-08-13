Калифорнию охватил гигантский лесной пожар

Главное: Сильнейший лесной пожар вспыхнул в американской Калифорнии. Огонь начал разрастаться по Национальному заповеднику Анджелес.

Детали: В Национальном заповеднике Анджелес (Калифорния) вспыхнул гигантский лесной пожар. По оценкам спасателей, огонь уже распространился на площадь в семи тысяч гектаров.

К тушению огненной стихии привлечена авиация.

Также проходит эвакуация жителей ближайших населенных пунктов: всего вывезли людей из сотни домов.

Отмечается, что причиной пожара стала жара и сильный ветер. При этом в штате давно не было дождей.

Видео пожара:

Справка: Национальный заповедник Анджелес расположен в горах Сан-Габриэль и Сьерра-Пелона в округе Лос-Анджелес на юге Калифорнии.

В тему: 14 мая 2020 года мы писали, что жители Калифорнии стали свидетелями ошеломляющего природного явления.