Калифорнию охватил гигантский лесной пожар

Главное: Сильнейший лесной пожар вспыхнул в американской Калифорнии. Огонь начал разрастаться по Национальному заповеднику Анджелес.
Детали: В Национальном заповеднике Анджелес (Калифорния) вспыхнул гигантский лесной пожар. По оценкам спасателей, огонь уже распространился на площадь в семи тысяч гектаров.
К тушению огненной стихии привлечена авиация.
Также проходит эвакуация жителей ближайших населенных пунктов: всего вывезли людей из сотни домов.
Отмечается, что причиной пожара стала жара и сильный ветер. При этом в штате давно не было дождей.
Видео пожара:
Справка: Национальный заповедник Анджелес расположен в горах Сан-Габриэль и Сьерра-Пелона в округе Лос-Анджелес на юге Калифорнии.
В тему: 14 мая 2020 года мы писали, что жители Калифорнии стали свидетелями ошеломляющего природного явления.