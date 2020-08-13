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Появилось видео эпичного захвата либерийского танкера иранскими военными

Александр Панько
13.08.20 11:05
224
Появилось видео эпичного захвата либерийского танкера иранскими военными

Главное: Военные Ирана совершили захват либерийского танкера. Появилось видео.

Детали: Военные Ирана взяли под контроль либерийский танкер Wila. В Пентагоне, где следят за ситуацией, заявляют, что это произошло в международных водах Оманского залива.

В операции участвовали два военных корабля и вертолет Sea King. Иранские солдаты быстро заняли танкер и арестовали команду.

В США говорят, что судно шло из эмиратского порта Аль-Хамрия в принадлежащую ОАЭ якорную стоянку в районе города Хор-Факкан на берегу Оманского залива под флагом Либерии.

СМИ РФ, в свою очередь, пишут, что на борту танкера было восемь тысяч тонн топлива, а сам корабль – российского производства. Уточняется, что его бенефициарный владелец из ОАЭ, а управляющий менеджер из Греции.

Причина захвата танкера не уточняется. Известно лишь, что его пришвартовали к иранскому берегу.

Видео захвата:

В тему: 31 июля 2020 года мы писали, что Иран согласился заплатить за сбитый украинский Boeing. Но не сейчас.

Тэги: Иран, мир, Либерия, танкер

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