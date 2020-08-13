Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии

Главное: В Шотландии произошло крушение поезда. Среди погибших – машинист.

Детали: Возле шотландского города Стоунхейвен произошло крушение поезда. Состав упал с насыпи, после чего вспыхнул.

В результате трагедии погибли три человека, в том числе и машинист.

Известно, что поезд следовал по маршруту Абердин – Глазго.

Причиной трагедии, говорит полиция, могла стать ошибка покойного машиниста, который забыл снизить скорость при крутом повороте.

Видео с места ЧП:

В тему: 26 июня 2020 года мы писали, что в Шотландии произошла кровавая резня, среди пострадавших ‒ полицейский.