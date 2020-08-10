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Нестареющий Киану Ривз снимется еще в двух частях «Джона Уика»

Агата Кловская
10.08.20 06:14
672
Нестареющий Киану Ривз снимется еще в двух частях «Джона Уика»

Главное: Боевик «Джон Уик» получит еще два продолжения серии. В фильмах снимется Киану Ривз.

Детали: 55-летний Киану Ривз снимется еще в двух частях боевика «Джон Уик», который повествует о бывшем наемном убийце, бросившем вызов всему преступному миру. Детали сообщает издание Deadline.

Известно, что съемки четвертой и пятой частей франшизы были запланированы в 2020 году, но процессу помешала пандемия коронавируса. Работа должна начаться в следующем году, а премьеру «Джона Уика 4» перенесли с 21 мая 2021 года на 27 мая 2022 года.

Обе части снимает студия Lionsgate.

Ранее был опубликован трейлер четвертой части фильма:

Кроме этого фанатам истории рассказали о том, что планируется снять спин-офф «Джона Уика» в виде сериала «Континенталь», который расскажет об отеле для киллеров, с которым связана история главного героя.

Отмечается, что чистая прибыль от предыдущих трех фильмов составила 584,2 миллиона долларов.

В тему: 28 августа 2019 года мы писали, что «Матрице-4» быть: Киану Ривз тоже уже приглашен.

Тэги: фильм, мир, кино, культура, Киану Ривз, Джон Уик

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