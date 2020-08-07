Около офиса генпрокурора скандалит женщина и угрожает себя сжечь

Главное: Сегодня к офису генерального прокурора пришла женщина и начала скандалить. Также она угрожает себя поджечь.

Детали: В пятницу, 7 августа, в Офис генпрокурора Украины пришла женщина, которая скандалит и угрожает себя поджечь. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Страны».

На записи видно, как женщина в приемной Офиса генпрокурора разговаривает с сотрудником, который говорит, что в случае, если женщина сломает стол, они вызовут полицию.

«Вызывайте. Я уже ни тюрьмы, ни смерти не боюсь. У меня за 11 лет ничего внутри нет», — говорит женщина.

Очевидцы инцидента рассказали, что неизвестная женщина с самого утра кричит и ругается в приёмной Офиса генерального прокурора.

«Угрожает поджечь себя. К ней выходят один за одним и пытаются ее успокоить», — сообщил источник.

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