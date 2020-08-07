Еще один крупный пожар в Киеве: пострадали люди

Главное: В Киеве произошел сильный пожар в многоэтажном доме. Пострадали три человека.

Детали: Утром пятницы, 7 августа, на улице Михаила Булгакова (Борщаговка) в Киеве произошел сильный пожар в девятиэтажном доме. Спасатели говорят, что тут горела квартира на седьмом этаже.

В огне пострадали три человека, но от госпитализации он отказались.

Сообщается, что на месте ЧП работали шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и двадцать пять человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Видео с места пожара dtp.kiev.ua:

В тему: 24 июля 2020 года мы писали, что в Киеве в собственной квартире заживо сгорела женщина. У пожарных кончилась вода.