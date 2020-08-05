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В Одессе женщина выбросилась из окна 11 этажа и осталась жива

Александр Панько
05.08.20 16:41
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В Одессе женщина выбросилась из окна 11 этажа и осталась жива

Главное: Накануне, 4 августа, в одном из районов Одессы произошло ЧП. 24-летняя женщина выбросилась из окна 11 этажа и чудом выжила.

Детали: Вечером во вторник, 4 августа, в историческом центре Одессы их окна жилой многоэтажки выпрыгнула девушка. На место ЧП оперативно прибыла скорая медпомощь, что, собственно, явилось решающим фактором: удалось вовремя доставить потерпевшую в больницу.

По информации «Фактов», 24-летняя одесситка накануне вернулась из Киева. По словам ее знакомых, она «пребывала в странном состоянии, обусловленном, вероятнее всего, проблемами личного характера». Именно в таком состоянии она находилась и в момент попытки самоубийства.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали молодую одесситку, когда она пыталась попасть в любую из парадных многоэтажки. Ей удалось войти следом за женщиной, которая открыла входную дверь ключом.

Затем, поднявшись на одиннадцатый этаж, девушка выпрыгнула из окна.

Она госпитализирована в реанимацию в тяжелом стоянии, со множественными переломами. Медики борются за ее жизнь.

По предварительным данным, проживает она с родителями в другом районе города. В вечер попытки суицида при ней не было даже мобильного телефона.

В тему: В начале февраля 2019 года в Киеве ребенок выпал с шестого этажа и чудом выжил.

2 мая минувшего года вечером в одном из общежитий Житомира произошло ЧП: с балкона девятого этажа выпал ребенок. К счастью он остался жив.

Тэги: общество, Одесса, происшествие, новости Украины

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