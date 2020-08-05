Сегодня вечером к Земле подлетит гигантский астероид

Главное: Гигантский астроид 2009 PQ1 летит к нашей планете. Он максимально приблизится к Земле вечером среды, 5 августа.

Детали: К нашей планете приближается астероид 2009 PQ1. Он максимально подлетит к Земле сегодня вечером в 19-35 по киевскому времени.

Астрономы говорят, что космический объект пролетит в четырех миллионах километров от нас (это в семь раз дальше, чем располагается Луна).

Эксперты говорят, что астероид никак не угрожает нашей планете.

Его размеры оцениваются в от 84 до 190 метров (это почти два футбольных поля).

В следующий раз он приблизится к Земле лишь в 2137 году.

Справка: 2009 PQ1 был открыт 14 августа 2009 года, данный объект относится к группе «Аполлонов»: это астероиды, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.

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