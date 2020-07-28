На Гавайях бушевал аномальный ураган

Главное: На Гавайях бушевал ураган Дуглас. Появилось видео последствий.

Детали: На американских Гавайях бушевал ураган Дуглас. Сейчас, как говорят местные синоптики, он уже ослаб до уровня шторма.

Однако обрушившаяся стихия нанесла немалый урон: повреждены дома, размыты дороги, оборваны линии электропередач.

О жертвах и пострадавших от непогоды не сообщается.

Скорость ветра превышала 140 километров в час.

В тему: 10 апреля 2020 года мы писали, что На Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан обрушился аномальный снегопад.