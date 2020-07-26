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Появилось видео, как Кличко поймал сразу двух вандалов в центре Киева

Александр Панько
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Появилось видео, как Кличко поймал сразу двух вандалов в центре Киева

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко лично изобличил двоих молодых «граффитчиков». Соответствующее видео он разместил на своей странице в Facebook.

Детали: Столичный градоначальник Виталий Кличко опубликовал видеозапись «воспитательной беседы» с двумя молодыми «граффитчиками», которых он «взял с поличным» возле дома на улице Стрилецкой.

Как написал городской глава на своей странице в Facebook, на вандалов он совершенно случайно наткнулся во время вечерней прогулки центром Киева.
«Посмотрел, как хорошо обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, которую тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И здесь на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов», ‒ рассказал Кличко, добавив, что одному из вандалов удалось сбежать, второго же он передал правоохранителям.

«Давайте любить и беречь свой город! И приумножать его красоту, а не уничтожать», ‒ призвал он киевлян.

В тему: 17 июля 2020 года мы писали, что пред лицом выборов Кличко в очередной раз заговорил о ремонте Крещатика и Майдана.

А 3 июля 2020 года сообщалось, что Кличко обозвал знаменитого украинского руфера «дол***бом».

Тэги: Киев, общество, Виталий Кличко, пиар, столица, граффити, вандалы, новости Украины

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