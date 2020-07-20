Драка мордоворота с беременной женщиной в одесской маршрутке возмутила соцсети

Главное: Вопиющий случай произошел в одной из маршруток Одессы. Тут мужчина избил беременную женщину.

Детали: В минувшие выходные в Одессе произошло ЧП. В маршрутке номер 168 горе-мужчина набросился с кулаками на беременную женщину и принялся бить.

Причиной агрессии неадекватного мордоворота стало то, что она попросила его уступить место и сделала замечание.

Видео драки обсуждают в социальных сетях. Хулигана требуют привлечь к уголовной ответственности.

Видео:

В тему: 19 июля 2020 года мы писали, что появилось видео странной драки в одной из маршруток Днепра.

17 июля 2020 года сообщалось, что в Киеве водитель эвакуатора открыл огонь по подрезавшему его авто.