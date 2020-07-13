Появилось видео, как актер-убийца Ефремов пытался дать взятку после ДТП

Главное: Российский артист Михаил Ефремов пытался дать взятку сотруднику ГИБДД сразу после совершения смертельного ДТП в центре Москвы. Разоблачительное видео было показано в эфире программы «60 минут».

Детали: Известный российский актер театра и кино Михаил Ефремов пытался избежать ответственности за совершение смертельного ДТП путем дачи взятки сотруднику ГИБДД, составлявшему протокол.

Это следует из видеозаписи, показанной в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

По словам ведущей Ольги Скабеевой, это видео показывается широкой публике впервые. Оно было снято на нагрудную камеру правоохранителя.

Самого Ефремова на видео не видно, но слышен его голос.

«Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги», ‒ говорит Ефремов, после чего запись обрывается.

Предположительно, у обвинения есть это видео целиком и позднее оно будет обнародовано в суде.

Напомним, резонансная авария с участием 56-летнего актера театра и кино Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы.

Находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный артист вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada ‒ ее водителя (Сергея Захарова) забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами, где он скончался.

В тему: 22 июня 2020 года стало известно, сколько водки выпил Ефремов в день смертельного ДТП.

А 5 июля 2020 года были обнародованы доказательства пребывания Ефремова за рулем внедорожника в момент ДТП.