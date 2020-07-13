Стало известно, почему Рада отказалась утверждать дату местных выборов

Главное: Верховная Рада Украины не стала рассматривать постановление о назначении местных выборов на 25 октября из-за коллизии, которая может возникнуть в связи с изменением административно-территориального устройства страны. Об этом на брифинге рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Детали: В понедельник, 13 июля, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал на брифинге, почему депутаты не стали утверждать дату местных выборов на 25 октября.

По его словам, это произошло из-за коллизии, которая может возникнуть в связи продолжающейся в стране административной реформой.

«Позиция народных депутатов в том числе и позиция внутри комитета отличается, что за чем должно происходить: или вначале объявить изменения районов и только после этого объявлять выборы... Поэтому, чтобы не создавать дополнительные коллизии, было принято решение сегодня не рассматривать этот вопрос», ‒ сказал Разумков, добавив, что этот вопрос может быть урегулирован до конца недели.

Справка: Административно-территориальная реформа 2015 года в Украине ‒ административная реформа, проводимая с целью обеспечения больших полномочий органам местного самоуправления (децентрализации) и изменения системы административно-территориального деления.

Вместо более 11 тысяч местных советов планируется создать 1,5-2 тысячи объединенных территориальных громад (ОТГ).

По состоянию на январь 2019 года было создано 876 ОТГ, из которых 69 ожидало назначение первых выборов. Общее количество лиц, проживающих на территории ОТГ, в январе 2019 года составило 9 млн человек.

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