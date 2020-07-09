Опубликован дружественный телефонный разговор людей, похожих на Путина и Порошенко

Главное: Появилась запись телефонного разговора людей, чьи голоса похожи на Владимира Путина и Петра Порошенко. Весьма дружественную беседу опубликовал народный депутат Андрей Деркач.

Детали: В четверг, 9 июля, народный депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонного разговора, на котором якобы слышны голоса президента РФ Владимира Путина и тогдашнего украинского лидера Петра Порошенко. Разговор, датированный 30 апреля 2015 года, был очень дружественным.

Политик сделал запись достоянием общественности на специальной пресс-конференции.

Подчеркивается, что разговор состоялся через два месяца после боев за Дебальцево.

Человек, похожий на президента Украины, говорит на русском языке без услуг переводчика. Иногда его голос звучит очень весело, слышен смех.

Также он поздравляет возможного Владимира Путина с наступающим 1 мая.

Голос же похожий на Владимира Путина отмечает, что «Украина – интересная и красивая страна».

Кроме этого голос, похожий на Петра Порошенко говорит предполагаемому Владимиру Путину «жму руку, спасибо большое», на что тот отвечает «обнимаю».

Видео:

Ранее мы писали, что «слуга народа» Верещук и Порошенко сцепились в прямом эфире из-за поздравления с Днем России.

В тему 23 июня 2020 года мы писали, что Андрей Деркач опубликовал новые пленки Джо Байдена и Петра Порошенко. Они обсуждали кредиты МВФ, национализацию «Приватбанка», кандидатуру нового генпрокурора и угрозу от нардепа Адександра Онищенко.