Ветер сбивал с ног... Отдыхающих под Одессой накрыла песчаная буря

Главное: Вблизи Тузловских лиманов в Одесской области отдыхающих накрыла мощная песчаная буря.

Детали: Непогода 7 июля напугала многих отдыхающих в Одессе и регионе. Так, курортники попали в настоящую песчаную бурю вблизи Тузловских лиманов. Об этом в Facebook написала одна из пострадавших от стихии.

Описывая ситуацию, она отметила, что компания ребят вместе со своими собаками отправилась гулять в местную пустыню. Однако в какой-то момент отдыхающие увидели, как на земле начинает образовываться множество небольших смерчей, которые поднимали песок с земли.

Людям не удалось убежать от бури, и им пришлось спрятаться за ближайшим холмом. К счастью, у них было покрывало, которым они и укрылись. Но из-за ветра, который буквально сбивал с ног, песок все равно сильно врезался в тело.

Также песчаная буря была и в Одессе.

В тему: В феврале нынешнего года сильные порывы ветра принесли на испанские Канарские острова огромное количество пыли и песка из Африки. Сильную песчаную бурю было видно даже из космоса.