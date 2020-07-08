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Стали известны жуткие подробности гигантского пожара в Луганской области

Стали известны жуткие подробности гигантского пожара в Луганской области

Главное: В Луганской области продолжается тушение пожара в селе Смоляниново. Пострадало много детей.

Детали: В селе Смоляниново Луганской области продолжается ликвидация жуткого пожара. По предварительным данным, его площадь составляет пять гектаров, сообщает глава местной ОГА Сергей Гайдай.

При этом власти области не исключают, что это был умышленный поджог.

В селе огонь уничтожил как минимум 69 домов, из них 23 были полностью разрушены.

Также известно, что жертвами огненной стихии стали не менее шести человек.

Спасатели говорят, что тушение пожара усложняется тем, что из-за близости линии фронта нельзя использовать авиацию, так как она может попасть под вражеский обстрел.

В свою очередь представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский рассказал о пострадавших: это 28 человек, семнадцать из которых – дети.

Он сообщил: «По словам врачей, их состояние стабильное. Остается в тяжелом состоянии мужчина 1962 года рождения, он находится в реанимации, у него термический ожог пламенем».

В тему 7 июля 2020 года мы сообщали, что борьбу с огнем ведут 361 пожарный и 85 единиц техники. Кроме того, на помощь местным спасателям направляются 220 бойцов из Харьковской, Донецкой, Полтавской и Днепропетровской областей.

Тэги: пожар, общество, Луганская область, ЧП, регионы, новости Украины

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