В Киев прибыл поезд из бывшего эпицентра коронавируса

Главное: Поезд из китайского Уханя прибыл в Киев. Он преодолел 9,5 тысяч километров.

Детали: В Киев из китайского Уханя (бывшего эпицентра коронавируса) прибыл первый грузовой поезд. Утром понедельника, 6 июля, его встречали на станции «Киев-Лески».

Из Китая состав с 43 сорокафутовыми контейнерами с сульфатом магния, оборудованием, алюминиевыми рамами, одноразовыми шприцами, флаконами ПЭТ и другими изделиями легкой промышленности отбыл 16 июня и преодолел 9,5 тысяч километров, передает «Интерфакс-Украина».

И.о. главы «Укрзализныци» Иван Юрик сказал: «Мы надеемся, что этот маршрут будет еженедельным. Он будет диктоваться спросом бизнеса. Первые поставки это предметы легкой промышленности. В обратном направлении посмотрим, какой будет спрос среди украинских компаний».

Ожидается, что в будущем поезд будет проходить маршрут за пятнадцать суток.

Напомним, что 8 июня Украина приняла первый пилотный контейнерный поезд со станции «Яньтай»: в 41 сорокафутовом контейнере привезли обувь, бурильные трубы, компьютерный томограф и сборные грузы.

В тему 5 июня 2020 года сообщалось, что на железнодорожном переезде в Запорожской области поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель погиб, а пассажирку с травмами доставили в больницу.

С 29 января 2020 года в Украине можно использовать электронное водительское удостоверение для регистрации на поезд или авиарейс.